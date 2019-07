Comunicado do Business Wire :QUALCO

Intrum, a empresa de gestão de crédito líder de mercado na Europa implanta a plataforma QUALCO Collections & Recoveries em 24 países para padronizar operações, reduzir custos e melhorar a eficácia operacional.

Ao oferecer serviços de cobrança e recuperação a grandes clientes institucionais e PMEs, a Intrum escolhe a tecnologia QUALCO com o objetivo de agilizar e otimizar todos os processos chave de cada país. O movimento reflete a disciplina emergente de excelência operacional e tecnológica no atual cenário de negócios em rápida evolução.

QUALCO Collections & Recoveries, esta plataforma é uma solução de software de ponta que garante os melhores índices de cobrança e recuperação, sendo confiável para mais de 70 clientes em todo o mundo. O sistema é compatível com todos os produtos de empréstimo em qualquer estágio de inadimplência, ao mesmo tempo em que oferece suporte a cobranças internas e de terceiros.

Spyros Retzekas, Diretor de Operações na QUALCO, declarou: "Após 15 meses de trabalho duro de preparação de ambas as equipes, estamos muito satisfeitos em começar a trabalhar com a Intrum neste importante projeto. A Intrum é uma organização líder que busca inovação constante para fortalecer sua vantagem competitiva no mercado. Ao investir em tecnologia e serviços da QUALCO, temos certeza de que a Intrum irá aumentar a eficiência operacional e obter economias de escala em todo o Grupo."

"Após uma extensa fase de análise, estamos felizes em dar o próximo passo na criação da maior operação de serviços de cobrança de dívidas do mundo. O profissionalismo e o profundo conhecimento de mercado da equipe da Qualco foram as principais razões para escolher a Qualco e sua tecnologia, a fim de apoiar a Intrum nesta animadora jornada."disse Harry Vranjes, Chefe de Serviços de Gestão de Crédito na Intrum.

Sobre a Intrum

Como empresa de gestão de crédito líder de mercado na Europa, a Intrum possui ampla experiência em serviços de cobrança de dívidas. A Intrum faz negócios em 24 países europeus e possui mais de 9.000 funcionários experientes. A Intrum foi fundada em 2017, quando a Intrum Justitia e a Lindorff se uniram para se tornar uma única empresa. www.intrum.com

Sobre a QUALCO

A QUALCO é uma empresa especialista em tecnologia que cobre todos os aspectos do ciclo de vida de cobrança e recuperação de dívidas. Por mais de 15 anos, a Qualco atende às necessidades de tomada de decisão, analíticas e operacionais, das principais instituições financeiras e credores na Europa e fora dela. www.qualco.eu

