Comunicado do Business Wire :SES

O Ministério das Telecomunicações da Colômbia (Mintic) selecionou o prestador de serviços locais INRED para instalar, operar e manter 1.000 pontos de acesso Wi-Fi em áreas rurais em todo o país como parte do projeto de Acesso Universal Sustentável. Habilitada pelas Soluções de Assinatura da SES Networks, INRED viabilizará via satélite serviços gerenciados com flexibilidade de capacidade e cobertura, e customizada interface de monitoração de rede, anunciou a SES hoje.

INRED Partners with SES Networks to Enable 1,000 Free Wi-Fi Hotspots to Connect Colombia (Photo: Business Wire)

Este projeto responde à iniciativa governamental "O futuro digital pertence a todos", que visa acelerar a inclusão digital na Colômbia e busca uma forte cooperação entre os setores público e privado para conectar 100% dos colombianos.

A INRED tornou-se a primeira parceira certificada na Colombia para fornecer as Soluções de Assinatura da SES Networks e alavancará a conectividade fornecida pelo satélite SES-14, que compreende uma mistura de feixes largos (wide beams) e feixes pontuais (spot beams) de alta capacidade (HTS) para cobrir toda a região da América Latina, do Caribe e a região do Atlântico Norte. Como uma parceira certificada, INRED também terá acesso à serviços de banda dedicada, flexibilidade no design de serviços e operações de teleporto para garantir alta confiabilidade e excelente qualidade de serviço.

Através desta parceria com a SES Networks, O INRED está impulsionando o acesso à Internet nas áreas mais escassamente povoadas da Colômbia, ao mesmo tempo em que cumpre os compromissos de obrigação de serviço universal (USO).. A implantação dos pontos de acesso Wi-Fi da INRED beneficiará 1.000 municípios que têm a menor penetração de rede Internet no país. Estes serviços aprimorados trarão novas oportunidades para comunidades locais e empresas.

"Trabalhando em conjunto com a SES Networks, conseguimos expandir de maneira rápida e econômica nossos serviços de dados e Internet via satélite em todo o território colombiano, contribuindo para reduzir a brecha digital que ainda separa as cidades do campo", disse Jhon Jairo Ureña, CEO da INRED. "Este projeto permitirá que usuários finais em 20 departamentos colombianos tenham acesso à Internet de alta velocidade, mesmo naqueles que têm sido historicamente mal atendidos ou que estão em áreas de difícil acesso".

"A paisagem geograficamente diversa da Colômbia oferece desafios para se construir uma infraestrutura para conectar pessoas que vivem em regiões de baixa densidade populacional", disse Omar Trujillo, Vice-Presidente de Vendas de Dados Fixos para as Américas da SES Networks. "Estamos extremamente orgulhosos por nos associarmos à INRED para ajudar o governo colombiano a levar conectividade à internet para mais pessoas em áreas remotas do país".

