Dezenas de imigrantes foram mortos ou feridos nesta terça-feira em um ataque aéreo contra um centro de detenção no leste de Trípoli, a capital da Líbia, constatou um fotógrafo da AFP.

Numerosos corpos estão no chão de um hangar em Tajoura, onde os imigrantes estavam confinados. Funcionários avaliaram que há dezenas de mortos e responsabilizaram pelo ataque as tropas do marechal rebelde Khalifa Haftar.