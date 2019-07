Wall Street fecha com leve alta

Wall Street fechou com leve alta nesta terça-feira com o S&P; em novo recorde, apesar da queda das ações das petroleiras, que acompanhou os preços do petróleo.

O índice S&P; 500 teve alta de 0,29%, a 2.973,01 unidades, seu segundo recorde consecutivo. O industrial Dow Jones avançou 0,26%, a 26.786,68 pontos, e o tecnológico Nasdaq subiu 0,22%, a 8.109,09.

ExxonMobil e Chevron perderam mais de 1%, diante de um termo de queda na demanda de petróleo, baseado em perspectivas de menor crescimento econômico mundial.

O que beneficiou o mercado foi a trégua comerciais entre EUA e China, segundo analistas.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos recuava a 1,98%, contra 2,04% de segunda-feira.