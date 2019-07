Petróleo cai diante do temor de demanda menor

O petróleo fechou em baixa nesta terça-feira, diante do temor de uma queda da demanda, pesando mais que a decisão da Opep e seus aliados de estender a redução da produção.

No mercado de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 4,1%, a 62,41 dólares, e em Nova York o WTI para agosto recuou 4,2%, a 56,25 dólares.

"Na semana passada, investidores já tinham apostado em um acordo em Viena", afirmou Robbie Fraser, da Schneider Electric, referindo-se ao acerto entre os 14 sócios da Opep e 10 países aliados, entre eles a Rússia, de manter a redução da produção.

A extensão desse compromisso ocorre quando os preços são pressionados pela alta oferta dos Estados Unidos, que não está atrelada ao acordo, e pela possível queda do crescimento mundial com a consequente redução da demanda.

"Com as tensões comerciais que devem aumentar até 2020, os cálculos poderiam mostrar que a queda na produção não estimulará muito o aumento de preços", disse Michael Hewson, analista da empresa CMC, sobre a trégua na guerra tarifária entre China e Estados Unidos.