Comunicado do Business Wire :Octapharma AG

Novos dados científicos sobre o portfólio de Hematologia da Octapharma serão apresentados no próximo 27º Congresso da Sociedade Internacional sobre Trombose e Hemostasia (ISTH), que será realizado em Melbourne, Austrália, de 6 a 10 de julho de 2019.

Foram aceitos cinco resumos para apresentação com pôsteres no congresso. As apresentações abrangem dados de experiências do mundo real com o Nuwiq® (simoctocog alfa) ou octanate® para erradicação do inibidor em pacientes com hemofilia A grave e inibidores, bem como com o wilate® como profilaxia em pacientes com a doença de von Willebrand. Além disso, serão apresentados o design e o status atual de dois novos estudos: o estudo Protect-NOW está investigando o uso de FVIII em pacientes com hemofilia A não tratados previamente e tratados minimamente em um ambiente real, e o estudo MOTIVATE documentará e comparará a segurança e eficácia de "padrão de cuidados" do ITI com novas abordagens do ITI combinando FVIII com emicizumab, ou profilaxia de emicizumab sozinho, em pacientes com hemofilia A e inibidores.

Todos os resumos estão disponíveis no website da ISTH (https://www.isth.org/news/457341/ISTH-2019-Abstracts-Now-Available-Online.htm). Os títulos dos pôsteres e a data e hora da apresentação são fornecidos abaixo.

-- Treze anos de experiência clínica em indução de tolerância imunológica (ITI) utilizando um FVIII derivado do plasma contendo o fator von Willebrand (pdFVIII / VWF) na Rússia. Pôster PB0732, segunda-feira, 8 de julho de 2019, de 18:30 às 19:30 h

-- Segurança e eficácia do pdVWF / FVIII em pacientes com doença de von Willebrand submetidos a profilaxia: resultados de um estudo multicêntrico não interventivo. Pôster PB0808, segunda-feira, 8 de julho de 2019, de 18:30 às 19:30 h

-- Utilização prática de concentrados de Octapharma FVIII em pacientes com hemofilia A tratada minimamente e não tratada previamente que entram em tratamento clínico com Nuwiq®, Octanate® ou Wilate® - O estudo Protect-NOW. Pôster PB1448, terça-feira, 9 de julho de 2019, de 18:30 às 19:30 h

-- Indução de tolerância imunológica com simoctocog alfa em nove pacientes com inibidores severos de hemofilia A e FVIII. Pôster PB1459, terça-feira, 9 de julho de 2019, de 18:30 às 19:30 h

-- Tratamento moderno de pacientes inibidores-positivos com hemofilia A (MOTIVATE) - um estudo observacional internacional. Pôster PB1406, terça-feira, 9 de julho de 2019, de 18:30 às 19:30 h

Sobre a Octapharma

A visão da Octapharma é: "Nossa paixão nos leva a fornecer novas soluções de saúde que promovem o avanço da vida humana". Com sede em Lachen, Suíça, a Octapharma é uma das maiores fabricantes de proteína humana no mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir do plasma humano e linhas de células humanas. Como uma empresa familiar, a Octapharma acredita no investimento para fazer diferença nas vidas das pessoas - e vem fazendo isto desde 1983, pois está no nosso sangue. Os valores da nossa empresa são Propriedade, Integridade, Liderança, Sustentabilidade e Empreendedorismo.

Em 2018, o Grupo alcançou EUR 1,8 bilhão em receitas e um resultado operacional de EUR 346 milhões. Além disso, investiu EUR 240 milhões em P & D e em gastos de capital para garantir a prosperidade futura. A Octapharma emprega 8.314 pessoas em todo o mundo para dar suporte ao tratamento de pacientes em 115 países com produtos em três áreas terapêuticas:

-- Hematologia (distúrbios de coagulação)

-- Imunoterapia (distúrbios imunológicos)

-- Cuidados intensivos

A Octapharma possui sete locais de P & D e seis unidades de produção de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia.

