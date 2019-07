Assessor de Trump diz que negociações com a China estão encaminhadas

As tensas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos estão caminhando na direção certa depois do encontro do último fim de semana entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping no Japão, disse um assessor da Casa Branca nesta terça-feira.

Peter Navarro afirmou também que a gigante das telecomunicações Huawei ainda está proibida de fornecer tecnologia para o desenvolvimento da rede 5G nos Estados Unidos, apesar do fato de a Casa Branca ter suavizado sua posição com a empresa.

"Do ponto de vista de um investidor, aqui está tudo o que você precisa saber: as negociações estão no caminho certo novamente", disse o conselheiro comercial à CNBC.

Depois de interromper as negociações em maio, Trump e Xi concordaram no sábado, durante uma reunião, em retomar as negociações para acabar com a longa guerra comercial entre as duas principais economias do mundo.

Os mercados celebraram a reunião no domingo, que impediu a escalada de um conflito que afetou a economia mundial.

Apesar disso, os as bolsas de valores esperavam as consequências do anúncio feito por Washington de impor tarifas mais pesadas sobre os produtos europeus, devido aos subsídios recebidos pela fabricante de aviões Airbus.

Trump abriu a porta no sábado para a possibilidade de suavizar o veto da Huawei, mas Navarro disse na terça-feira que o anúncio sobre a empresa chinesa estava prestes a permitir a venda de "um pequeno número de chips" com implicações insignificantes para a espionagem.

"O presidente Xi pediu algum alívio da Huawei", disse o assessor. "Aqui está o importante. A política dos EUA sobre a Huawei em relação ao 5G neste país não mudou".

"Tudo o que fizemos, basicamente, é permitir a venda de chips para a Huawei, que são itens de baixa tecnologia que não afetam a segurança nacional", acrescentou.

Autoridades dos EUA dizem que Pequim usa a Huawei para espionar.