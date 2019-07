Explosão de caminhão-cisterna deixa 45 mortos na Nigéria

Pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no centro da Nigéria com a explosão de um caminhão-cisterna acidentado que uma multidão saqueava, anunciaram os serviços de resgate nesta terça=feira.

O veículo virou na segunda-feira perto de algumas lojas ao transitar pelo povoado de Ahumbe, no Estado de Benue.

Os vizinhos se mobilizaram para recuperar a gasolina durante mais de uma hora antes de o combustível começar a queimar e causou a explosão.

"Encontramos 45 corpos de pessoas mortas e 101 com queimaduras graves", declarou à AFP um responsável pela segurança viária do Estado de Benue, o comandante Aliyu Baba.

"Vendo as coisas e considerando suas condições, muitos deles não vão sobreviver", acrescentou.

Uma mulher grávida e pelo menos duas crianças estão entre os mortos, e dois bombeiros foram gravemente feridos, informou.

Os acidentes desse tipo são frequentes na Nigéria. Em julho de 2012, pelo menos 104 pessoas morreram e 50 ficaram feridas ao tentarem recuperar o combustível de um caminhão-cisterna após um acidente no Estado de Rivers, no sul do país.