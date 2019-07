Quatorze marinheiros morreram no incêndio em um submarino de pesquisas em águas territoriais russas, informou nesta terça-feira o ministério da Defesa em Moscou.

O acidente aconteceu na segunda-feira a bordo de um submarino destinado ao estudo do meio ambiente marinho e do fundo do oceano. As 14 vítimas foram intoxicadas no incêndio.