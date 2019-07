No Sudão, oposição convoca atos de desobediência civil

O principal movimento oposicionista no Sudão convocou nesta segunda-feira, dia 1º, atos de desobediência civil para 14 de julho, em todo o país, um dia após os protestos de domingo, quando sete pessoas morreram. A população pede a dissolução do Conselho Militar que governa o país desde abril, após a queda do presidente Omar al Bashir. Com a aparição de três corpos nesta segunda-feira, no subúrbio de Cartum, militares foram acusados de assassinar manifestantes que exigem o fim da ditadura militar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.