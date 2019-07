Os médicos franceses suspenderão nesta terça-feira o tratamento que mantém a vida de Vincent Lambert, um paciente em estado vegetativo há mais de uma década e que se tornou um símbolo do direito à morte digna na França.

O médico de Lambert, Vincent Sánchez, informou à família por e-mail que tem a intenção de começar a retirar nesta terça-feira o tratamento que mantém a vida do paciente, de acordo com uma decisão da Corte de Cassação francesa na sexta-feira, de acordo com várias fontes.