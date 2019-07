Itália apresenta déficit de 2,04% em 2019

O déficit público da Itália alcançará 2,04% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, anunciou nesta terça-feira o chefe de Governo italiano, que considera injustificável um processo de infração da União Europeia (UE) contra o país.

"Estamos dentro das previsões que havíamos antecipado. Lembram do famoso 2,04% para 2019? Pois nós estamos perfeitamente alinhados", declarou Giuseppe Conte à imprensa, à margem de uma reunião europeia em Bruxelas.

A Comissão Europeia pede a Roma uma redução do déficit público, bem abaixo dos 3% autorizado, com o objetivo de reduzir a colossal dívida pública do país.

A coalizão no governo, formada pela Liga (extrema-direita) e o Movimento 5 Estrelas (antissistema) apresentou no ano passado um orçamento para 2019 com um déficit de 2,4% do PIB, criticado por Bruxelas.