Macron pede ao Irã redução imediata das reservas de urânio

O presidente francês Emmanuel Macron pediu nesta terça-feira ao Irã que reduza "imediatamente" suas reservas de urânio enriquecido, um dia depois de Teerã anunciar que superou o limite imposto pelo acordo do nuclear de 2015.

Macron afirmou, em um comunicado, que "tomou nota com preocupação" da superação por parte do Irã do limite estabelecido no acordo de 2015 com as potências mundiais e pediu ao Irã que "reverta imediatamente e se abstenha de qualquer outra medida possa minar suas obrigações nucleares".