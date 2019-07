China defende investigação sobre atos de violência em Hong Kong

O governo central chinês condenou com veemência a invasão do Parlamento de Hong Kong, que aconteceu na segunda-feira, e apoia a investigação penal determinada pelas autoridades da ex-colônia britânica contra "os autores da violência",

"Os atos graves e ilegais atropelam o estado de Direito em Hong Kong, minam a ordem social em Hong Kong e prejudicam os interesses fundamentais de Hong Kong", afirmou o porta-voz do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado da República Popular China, principal organismo do Poder Executivo.

"Expressamos nossa condenação veemente", completou em um comunicado publicado no site da instituição.

Na terça-feira, manifestantes radicais entraram no Conselho Legislativo (LegCo), exibiram a bandeira do período colonial britânico, arrancaram fotografias dos dirigentes de Hong Kong e provocaram destruição.

A polícia recuperou o controle do local pouco depois da meia-noite.