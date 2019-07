Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) sediou recentemente a Iniciativa Visa Everywhere (Visa Everywhere Initiative, VEI): Edição Global das Mulheres, marcando a primeira vez em que o programa focou nas empresas com pelo menos uma mulher fundadora ou cofundadora em todo o mundo que esteja mudando o mundo resolvendo desafios sociais e empresariais.

O novo concurso global destacou os milhões de mulheres líderes empresariais e de impacto social subrepresentadas, encarregando-as de resolver um desafio de fintech e, pela primeira vez, de impacto social para terem a chance de ganhar US$ 100.000 por desafio, além de orientação, acesso a produtos e programas da Visa e exposição aos principais participantes do ecossistema de comércio. Foram quase 1.300 inscrições para participar do programa.

Pouco antes do início da FIFA Women's World Cup France 2019? na França, 12 finalistas de seis regiões apresentaram suas soluções inovadoras para um painel de jurados. Duas finalistas, Tez Financial Services do Paquistão, representada por sua cofundadora e chefe empresarial, Naureen Hyat, e Green Girls Organization do Camarões, representada por sua fundadora, Monique Ntumngia, foram selecionadas como vencedoras dos desafios de fintech e impacto social, respectivamente.

"Conforme a taxa mundial de empreendedorismo feminino continua aumentando, a Visa está dando voz à força coletiva das mulheres que estão impactando a economia global, promovendo inovações, e assim continuaremos fazendo por meio de investimentos e parcerias que permitem que as empresas criadas por mulheres prosperem", disse Marianne Mwaniki, vice-presidente sênior de Impacto Social da Visa. "Todas as finalistas desta iniciativa global Visa Everywhere são testemunhas de como diversas empresas de mulheres podem crescer, melhorando a economia em comunidades de todo o mundo, e pretendemos fornecer uma plataforma para criar conexões e oportunidades de sucesso."

A Edição Global das Mulheres é uma extensão do programa VEI estabelecido e reflete o compromisso da Visa com o investimento em mulheres empreendedoras. Desde o início do VEI em 2015, mais de 6.000 startups participaram de 24 programas de inovação e coletivamente arrecadaram mais de US$ 2,5 bilhões em financiamento. Este ano, a Visa expandiu o concurso para incluir um desafio global para organizações com pelo menos uma fundadora para apresentar soluções que abordam os amplos desafios empresariais e sociais nos cenários de impacto social.

O concurso de fintech mediu como os candidatos aproveitaram a capacidade única de suas empresas de resolver ou transformar experiências de pagamento de consumidores e/ou comerciais em nível local, regional ou internacional. A vencedora do desafio de fintech, Tez Financial Services do Paquistão, representada por Naureen Hyat, é a primeira instituição financeira totalmente digital no Paquistão a fornecer serviços financeiros mais facilmente para pessoas sem conta bancária ou com acesso a apenas alguns serviços bancários por meio de um aplicativo de smartphone.

"A Iniciativa Visa Everywhere tem sido uma oportunidade notável para a Tez, para o Paquistão e para nossa causa para melhorar a inclusão financeira", disse Naureen Hyat, cofundadora e chefe empresarial da Tez Financial Services. "Não apenas serviu para promover o crescimento, mas também nos permitiu explorar a conectividade e vários parceiros da Visa. Tenho a honra de fazer parte de um grupo tão próspero de mulheres empresárias. Todas as finalistas já alcançaram tanto - estou animada para continuar sendo testemunha do nosso crescimento coletivo além deste concurso."

O desafio de impacto social buscou empresas lideradas por mulheres em todo o mundo que estão apoiando meios de subsistência sustentáveis e inclusivos e fortalecendo suas economias locais ou regionais. A organização Green Girls, ganhadora do desafio de impacto social do Camarões, representada por Monique Ntumngia, é uma organização não governamental que treina mulheres e meninas a colher e criar energia renovável a partir do sol e do biolixo.

"Essa oportunidade permitirá que a Green Girls atinja mais mulheres e meninas e expanda nossa presença para fornecer energia renovável", disse Monique Ntumngia, fundadora da Green Girls Organization. "A rede e o apoio da Visa não apenas ajudarão minha organização a crescer, mas também proporcionarão a algumas comunidades rurais africanas fontes de energia sustentáveis do sol e de biorresíduos, criando um efeito cascata de impacto."

Além da Green Girls e da Tez, as seguintes empresárias competiram pelos dois principais prêmios:

Finalistas do desafio de fintech:

-- WeCashUp da França, representada por Annicelle Kungne, é o maior portal de pagamento pan-africano que permite às empresas de comércio eletrônico aceitar dinheiro móvel, dinheiro e cartões on-line em 36 países africanos.

-- Papaya Global da Europa, representada por Eynat Guez, é uma plataforma SaaS que apoia o gerenciamento total da força de trabalho (folha de pagamento, PEO e gestão de prestação de serviços), juntamente com benefícios e uma solução completa de pagamentos transfronteiriços em mais de 100 países.

-- DinDin da América Latina, representada por Stéphanie Fleury, fornece serviços financeiros básicos para pessoas físicas e jurídicas sem conta bancária ou com acesso a apenas alguns serviços bancários no Brasil por meio de seus aplicativos, internet banking e plataformas de API. Seu objetivo é promover a inclusão financeira para mais de 115 milhões de pessoas pelo seu ecossistema financeiro B2B2C.

-- PoshVine da região Ásia-Pacífico, representada por Garima Satija, ajuda organizações de serviços financeiros a aumentar a fidelidade do cliente e parte dos gastos por meio de administração de vantagens e privilégios contextuais e personalizados. Ela está construindo um programa de fidelidade de clientes de coalizão por meio de sua rede de mais de 15.000 parceiros comerciais, pela qual os usuários podem ganhar e resgatar pontos facilmente usando cartões de débito ou crédito vinculados.

-- Alloy da América do Norte, representada por Laura Spiekerman, fornece decisões de risco e de identidade em tempo real para serviços financeiros, incluindo KYC/AML e verificações de fraude.

Finalistas do desafio de impacto social:

-- Isahit da França, representada por Isabelle Mashola, é uma plataforma inovadora, socialmente responsável e inteligente que liga trabalhadores em países socioeconômicos desfavorecidos da África a empresas francesas que buscam terceirizar tarefas digitais.

-- Grow.ly da Europa, representada por Mireia Badia, é uma plataforma de empréstimo P2B que conecta pequenas e médias empresas (PMEs) que precisam de empréstimos com investidores que desejam obter um retorno maior de suas economias. A Grow.ly ajuda as PMEs espanholas a crescer e se desenvolver, reduzindo sua dependência dos bancos, dando-lhes acesso a financiamento e gerando crescimento e desenvolvimento.

-- Mujeres Del Pacífico da América Latina, representada por Fernanda Vicente, é uma das maiores comunidades de empreendedoras da América Latina. Ela trabalhou com mais de 15.000 empreendedoras em vários países e setores, apoiando, conectando e treinando-as.

-- Zigway da Ásia-Pacífico, representada por Miranda Phua, ajuda famílias de baixa renda a saírem da dívida com um aplicativo móvel para acessar "Nano Loans" flexíveis e baratos via celulares, usando um processo totalmente automatizado.

-- NeedsList da América do Norte, representada por Amanda Levinson, é um registro de necessidades em tempo real para resposta a crises. O mercado aberto da NeedsList aumenta a resiliência, a transparência e a colaboração da comunidade no alívio de crises, rastreando e prevendo as necessidades em tempo real antes, durante e depois de um desastre.

