Militares são presos por morte de capitão na Venezuela

Dois militares foram apresentados à Justiça na segunda-feira, 1º, pela morte de um oficial que havia sido detido na quinta-feira por vínculos com um plano para depor e assassinar o presidente Nicolás Maduro.



Ascanio Antonio Tarascio e Estiben José Zarate, ambos da Guarda Nacional, são acusados pelo homicídio de Rafael Acosta Arévalo, morto no sábado, após ser brutalmente "torturado", segundo ONGs. (Com agências internacionais)





