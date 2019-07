Calor recorde atinge Alasca e causa incêndios

Uma onda de calor recorde no Alasca está provocando incêndios florestais e derretendo geleiras, sufocando as maiores cidades do Estado com fumaça e elevando o nível dos rios com água do degelo.



No total, há 354 incêndios florestais cobrindo 179.361 hectares do Alasca, segundo bombeiros estaduais e federais.



Centenas de moradores tiveram de ser retirados de suas casas em duas áreas. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.