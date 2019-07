Chipre: Míssil sobrevoa capital durante ataques aéreos

Um míssil desgovernado atingiu a ilha de Chipre na manhã de segunda-feira, 1º, ao sobrevoar a capital Nicósia.



O míssil alcançou uma encosta montanhosa e explodiu por volta de 1 hora (21 horas de domingo em Brasília) na região de Tashkent, também conhecida como Vouno, a cerca de 20 quilômetros de Nicósia.



Não houve nenhuma vítima. Autoridades descreveram como um artefato perdido de ataques entre Israel e Síria, já que um ataque aéreo israelense ocorria no momento da explosão. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.