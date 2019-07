Comunicado do Business Wire :UAE Ministry of Interior

O primeiro exercício conjunto da Aliança Internacional de Segurança (ISALEX19), organizado pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, teve início ontem (domingo). O exercício teve a participação de 50 representantes de agências de aplicação da lei dos países da Aliança Internacional de Segurança (International Security Alliance, ISA), incluindo membros de equipes táticas; unidades de intervenção rápidas; e meios de comunicação, defesa civil e equipes de eliminação de material explosivo (EOD - Explosive Ordnance Disposal).

Descrito como uma experiência realista única no mundo, o ISALEX19 é baseado em cenários inesperados, nos quais as equipes dos países da ISA operarão de acordo com diferentes teorias e estratégias de segurança, a fim de testar a prontidão das equipes internacionais para enfrentar ameaças de segurança. O exercício também visa avaliar as ferramentas, estratégias e procedimentos desenvolvidos pelos países da ISA desde a criação da Aliança em 2017.

Os exercícios do primeiro dia começaram com um súbito anúncio de TV sobre uma ameaça à segurança em um país virtual. De acordo com o cenário definido, os participantes receberam relatórios sobre um grupo que realiza vários ataques nesse país virtual. Participantes de equipes especializadas foram enviados a câmaras dedicadas ao campo de treinamento de acordo com suas especialidades, incluindo análise e táticas de segurança, gerenciamento de riscos e operações, em meio a ataques e ameaças simulados.

Forças-tarefa especializadas comunicaram as informações e notícias compiladas sobre os ataques aos comandantes de campo para permitir a tomada de decisão adequada. A resposta às ameaças foi realizada com base nos cenários de segurança adotados durante os workshops da Aliança Internacional de Segurança, que forneceram treinamento adequado para garantir ações participativas conjuntas para alcançar as metas desejadas e promover resposta rápida e prontidão para tais eventos de segurança.

As equipes trabalharam em perfeita harmonia na Sala de Operações preparada para este exercício, a fim de criar as práticas de segurança mais adequadas para responder à ameaça de segurança de acordo com os planos.

As equipes que participaram do Exercício Conjunto (ISALEX19) visitaram Wahat Al Karama, marco cultural e nacional de Abu Dhabi projetado para comemorar os sacrifícios e feitos heroicos dos mártires dos Emirados Árabes Unidos para defender sua terra natal e proteger suas conquistas. Eles também visitaram a Grande Mesquita Sheikh Zayed, SZGM, em Abu Dhabi.

