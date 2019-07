Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

A Interactive Brokers Group, Inc. (IEX: IBKR) irá conceder até US$ 1.000 de créditos de comissão a um milhão de novos clientes para uso em suas contas de corretagem IBKR. Os participantes desta promoção podem receber estes créditos, convertendo seus ganhos em apostas feitas na Simulated Sports Betting Exchange da IBKR.

A Exchange está localizada em sports.ibkr.com ou via aplicativo de software móvel "IBKR Sports". Ela opera como um mercado simulado entre pares, no qual os participantes podem comprar, vender e trocar apostas em eventos esportivos reais, incluindo tênis, futebol, beisebol e, posteriormente, outros esportes.

"Esperamos que esta promoção atraia clientes que podem ser novos para a plataforma Interactive Brokers, e que estejam mais familiarizados com esportes de espectadores do que com os mercados financeiros", disse Thomas Peterffy, presidente da Interactive Brokers.

"Nossa intenção é ensinar as pessoas sobre a natureza probabilística dos mercados, comércio e investimentos. Estamos ilustrando isto pela nossa Simulated Sports Betting Exchange, onde cada aposta vencedora paga 100. Um participante que avalia as chances de uma equipe vencer, digamos, 40%, pode querer comprar uma aposta abaixo de 40 ou vendê-la acima de 40. Como mais informações surgem e, à medida que o evento começa, estas chances irão mudar e o preço da aposta começará a flutuar, semelhante ao preço de uma ação", disse Peterffy.

"Ao fazer parte desta promoção, nossos participantes aprenderão sobre nossa plataforma, como negociar e fazer investimentos, bem como acompanhar suas finanças, tudo isto enquanto se diverte. Estamos apostando que muitos destes participantes também tentarão nossa conta de corretagem de demonstração gratuita e que, eventualmente, muitos deles se tornarão clientes da Interactive Brokers", acrescentou.

Assim é como a Simulated Sports Betting da Interactive Brokers funciona:

Os primeiros 2,2 milhões de participantes que abrirem uma conta da Simulated Betting receberão um saldo de "US$ 1.000" em USD virtual (ou seu equivalente em Euro virtual, GBP ou CAD). Os participantes poderão então utilizar esta moeda virtual para comprar (colocar), vender (tomar) e negociar contratos de apostas esportivas simuladas.

Cada contrato de aposta simulado vencedor pagará 100 dólares virtuais (ou 100 euros virtuais, GPB ou CAD, quando aplicável). Assim como no comércio de ações, títulos, opções ou futuros, na Simulated Sports Betting Exchange, os participantes podem comprar e vender apostas entre si, colocando lances ou ofertas para um resultado específico. Os lances e ofertas válidos variam de 0,05 a 99,95 em moeda virtual, refletindo as estimativas dos apostadores da probabilidade percentual de resultados. As contas de apostas simuladas serão creditadas com quaisquer ganhos virtuais e debitadas com quaisquer perdas virtuais. Uma comissão virtual por contrato será deduzida em cada negociação igual ao menor de 1% do valor da aposta ou (100 - o valor da aposta simulada). Os participantes não podem ter mais de 3 contratos de apostas abertas por vez por evento, mas as apostas abertas podem ser encerradas e novos contratos podem ser comprados ou vendidos continuamente.

Os ganhos em contas da Simulated Sports Betting podem ser convertidos em até US$ 1.000 em comissões (o PRÊMIO) para serem utilizadas em uma conta de corretagem da Interactive Brokers. Tal conversão pode ser feita apenas uma vez, sendo que os créditos de comissão não podem ser transferidos ou retirados. Quaisquer créditos não utilizados expirarão automaticamente sem valor após cinco anos. Os participantes não podem fazer depósitos ou levantamentos em contas de apostas simuladas.

Todo o dinheiro em contas da Simulated Betting é virtual, intransferível e não tem valor monetário.

Se qualquer saldo de conta virtual cair a zero, será encerrado e nenhuma outra conta da Simulated Betting poderá ser aberta pelo mesmo participante. A abertura de uma conta de corretagem está sujeita aos requisitos de qualificação da Interactive Brokers e seus termos e condições.

Esta promoção está disponível para participantes com mais de 21 anos de idade, localizados em jurisdições permitidas. Nenhuma compra ou pagamento é permitido ou necessário, sendo que os participantes não podem apostar, ganhar ou perder dinheiro real. Pessoas detentoras de uma conta de corretagem na Interactive Brokers a qualquer momento entre 1o de janeiro e 30 de junho de 2019 não são elegíveis para converter seus ganhos em créditos de comissão. A promoção termina em 31/12/2020 ou quando todos os prêmios forem distribuídos, o que ocorrer primeiro. Veja as Regras Oficiais em https://sports.ibkr.com/ibg/#/ext/rules para saber todos os termos e condições.

Estamos lançando momentaneamente 1.000 contas de apostas simuladas para pessoas que experimentaram nossa conta de demonstração gratuita em passado recente como um grupo de teste. Esperamos que, pelas quartas de final de Wimbledon, qualquer um que seja elegível possa abrir uma conta de apostas simulada.

Acesse https://sports.ibkr.com para saber mais.

Sobre o Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de transações e custódia de títulos, commodities e divisas 24 horas em mais de 125 mercados em diversos países e moedas, desde uma única Conta de Investimento Integrada IBKR a clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação de proprietários, consultores financeiros e intermediários. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento com o menor custo, segundo a análise da Barron's Best Online Brokers, de 25 de fevereiro de 2019. Nós nos esforçamos em oferecer aos nossos clientes preços vantajosos de execução e negociação, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, facilidades de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores em relação aos investimentos.

