Chile prepara festa astronômica com eclipse total do sol

Na véspera do eclipse total do Sol, que será visível na terça-feira em vários países do Cone Sul, os moradores do norte do Chile, situados na faixa de escuridão total viviam o frenesi dos últimos preparativos e a chegada maciça de dezenas de milhares de turistas, que não querem perder este aguardado evento astronômico.

Oitenta crianças cruzaram três regiões do Chile e chegaram nesta segunda-feira (1) ao povoado de La Higuera depois de 16 horas de viagem para observar ao vivo o eclipse total do sol que, a partir das 16H38 locais (17H38 de Brasília) mergulhará na escuridão total uma faixa de quase 150 km nas regiões de Coquimbo e Atacama, no norte do Chile, durante 2 minutos e 36 segundos, antes de prosseguir seu caminho por Argentina, sul do Uruguai, e avançar para o Atlântico.

Poucos minutos depois de chegar, as crianças e seus professores acabavam de se instalar dentro do teatro da pequena cidade de La Higuera, até onde "nunca tinha chegado tanta gente", segundo um de seus moradores, assombrado com a quantidade de turistas no local.

"O entusiasmo das crianças é impressionante", muitas das quais não conseguiram chegar aqui por meios próprios, disse à AFP Valezca Cepeda, diretora do projeto que trouxe os pequenos de localidades tão remotas como Colchane, no planalto de Iquique.

Na praça de La Higuera, o local do Chile onde será possível observar o eclipse melhor e por mais tempo, um palco acabava de ser preparado, enquanto na única escola da localidade, professores distribuíam aos alunos lentes especiais para ver o eclipse.

Um a um, eles recebiam os óculos com as instruções para poder desfrutar de forma segura do evento, que porá na vitrine esta empobrecida localidade, com ruas de terra e casas de madeira.

- Tornar prático o abstrato -

Em uma esplanada, quase no meio do nada, o astrônomo Luis Barrera, diretor do departamento de Física da Universidade de Ciências da Educação (Unce), calibrava o telescópio com o qual espera não perder nem um único momento do aguardado evento, que só ocorre no mesmo lugar a cada cerca de 360 anos.

Na região de Coquimbo só se registraram três eclipses em mais de 500 anos. O primeiro de que se tem registro ocorreu em junho de 1592 e o último, em março de 1839.

Para um cientista que dedicou a vida à astronomia, ver com seus próprios olhos este tipo de fenômeno é uma oportunidade única. Também é para o grupo de alunos que o acompanha em um pequeno acampamento montado na empoeirada esplanada e que poderão comprovar in situ as teorias ensinadas por seu professor.

"É uma instância de tornar prático aquilo que parece abstrato", diz à AFP Barrera, que terá uma observação privilegiada deste fenômeno.

O astrônomo conta que elegeu La Higuera porque será este lugar, no limite das regiões de Coquimbo e Atacama, onde o eclipse total se estenderá por mais tempo, 2 minutos e 36 segundos.

"Mais tempo de duração de eclipse permite captar mais imagens (...) Com a minha câmera, por exemplo, posso capturar em 10 segundos mil imagens", relata.

Os preparativos também seguiam no acampamento base situado no acesso ao observatório de La Silla. Aqui, as autoridades esperam a chegada de 20 mil turistas.

Em La Serena, enquanto isso, centenas de 'motor homes', de todos os tipos e tamanhos, lotavam a cidade, que já estava repleta de visitantes, como costuma ocorrer no verão, só que agora em pleno inverno, um dia antes do único eclipse total do sol que se verá este ano.

Quem não pôde viajar para o norte, onde estão os céus mais límpidos do país, também poderão ver o eclipse. Em Santiago, a capital, cobrirá 92% do sol.

Outro eclipse total do sol ocorrerá em 14 de dezembro de 2020 no sul do país.