Rússia culpa os EUA por Irã ter violado acordo nuclear

O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou nesta segunda-feira que as sanções americanas ao Irã provocaram o país persa a quebrar o limite estabelecido em seus estoques de urânio enriquecido. Nesta segunda-feira, o Irã admitiu que ultrapassou o teto para seus estoques de urânio de baixo enriquecimento estabelecido no acordo nuclear internacional de 2015. Esse seria o primeiro grande afastamento de Teerã do acordo um ano após Washington se retirar unilateralmente do pacto nuclear.



Ryabkov observou que o Irã havia avisado antecipadamente sua ação. Ele pediu a todas as partes que evitassem a escalada nas tensões, ao dizer que a medida de Teerã "causa arrependimento, mas não deve ser excessivamente dramatizada". Para o vice-ministro russo, o desenvolvimento é um "resultado natural" da campanha de pressão máxima empregada pelo governo americano.



Ele acrescentou que o Irã está enfrentando sanções "sem precedentes e impensáveis", incluindo um embargo ao comércio de petróleo, numa tentativa de "estrangular" o país persa. Fonte: Associated Press.