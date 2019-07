Acidente de ônibus na Argentina deixa 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um acidente, nesta segunda-feira, com um ônibus turístico na província de Tucumán, ao norte da Argentina, informou a procuradoria.

"A informação que temos até este momento é de 15 pessoas mortas, 13 aqui no local e dois na (unidade de) terapia intensiva. Estamos verificando com a lista de passageiros para ver se coincide com a lista de pessoas internadas", declarou à imprensa o procurador Edgardo Sánchez durante uma inspeção no local, cerca de oito horas após o acidente.

O acidente aconteceu aproximadamente às 10H00 do horário local em La Madrid, quando o veículo fez uma curva em meio a uma espessa neblina, segundo testemunhas.

Os dois motoristas foram detidos por 48 horas até que se determine o ocorrido, disse o procurador.

O ônibus havia partido na noite de domingo da província de Mendoça (oeste) e tinha como destino as Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero (norte), a cerca de mil quilômetros de distância, um destino turístico de águas termais muito popular durante o inverno.

Cerca de 30 ambulâncias, policiais e bombeiros trabalham no local para retirar os corpos dos falecidos presos dentro do veículo.

Os feridos foram levados ao hospital de La Madrid, a 1 quilômetro do local do acidente, e a outros centros hospitalares da região.