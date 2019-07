Criticada no Japão, Kim Kardashian desiste de chamar sua nova marca de 'Kimono'

A empresária e estrela de reality show americana Kim Kardashian anunciou nesta segunda-feira que desistiu de chamar sua nova linha de roupas de "Kimono", depois de provocar uma enorme polêmica nas redes sociais e de ser acusada de apropriação cultural.

"Depois de uma reflexão cuidadosa, lançarei minha marca de roupa interior modeladora com um novo nome", disse a estrela a seus 142 milhões de seguidores no Instagram.

"Sempre estou escutando, aprendendo e crescendo, por isso aprecio a paixão e as diferentes perspectivas que as pessoas me proporcionam", disse, afirmando que tinha "as melhores intenções".

A esposa do rapper Kanye West, que criou sua própria marca de cosméticos, perfumes e roupa, apresentou na semana passada no Instagram sua nova linha de roupa íntima batizada "Kimono", que, segundo explicou, era um jogo de palavras a partir de seu nome.

Não demorou para provocar uma tempestade nas redes sociais, onde alguns usuários a acusaram de desonrar a vestimenta tradicional japonesa.

Daisaku Kadokawa, o prefeito de Kioto, pediu a ela em uma carta que desistisse de usar o termo.

As autoridades da antiga capital imperial do Japão também expressaram sua preocupação de "que se difunda uma má interpretação do kimono, pois a senhora Kardashian é uma poderosa influente".