Acusados da morte do militar detido na Venezuela são levados à Justiça

Dois militares foram apresentados à Justiça nesta segunda-feira (1) pela morte de um oficial que havia sido detido por supostos vínculos com um plano para depor e assassinar o presidente Nicolás Maduro, informou o procurador-geral Tarek William Saab.

Estabeleceu-se "o vínculo de dois funcionários subordinados à Direção Geral de Contra Inteligência Militar", razão pela qual o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do "tenente Ascanio Antonio Tarascio e do argentino Estiben José Zarate, como supostos responsáveis pelo fato", afirmou Saab no Twitter.