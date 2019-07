Novo economista-chefe do Banco Mundial para América Latina é uruguaio

O uruguaio Martín Rama lidera a partir desta segunda-feira (1º) o escritório do economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe - informou a organização multilateral sediada em Washington.

Rama substitui o também uruguaio Carlos Végh, economista-chefe da região desde fevereiro de 2017. Végh retornará para a vida acadêmica nos Estados Unidos, na Escola de Estudos Internacionais Avançados (SAIS) da Universidade John Hopkins.

"Estou muito honrado por esta oportunidade de liderar uma equipe técnica forte e conectar pesquisa e análise com programas para reduzir a pobreza e promover o crescimento inclusivo na América Latina e no Caribe", disse Rama em um comunicado.

Bacharel em Economia pela Universidade da República no Uruguai e com doutorado em Macroeconomia pela Universidade de Paris, Rama foi de 2013 a 2018 economista-chefe do BM para a Ásia do Sul, com sede em Nova Délhi.

"Espero trazer as lições que aprendi na Ásia e em outras áreas do meu trabalho na região onde cresci e no que considero minha casa", afirmou.

Nascido em Montevidéu em 1956, Rama se concentrará em "fornecer liderança intelectual em questões de desenvolvimento", "promover um trabalho de análise de alta qualidade na região" e "assessorar a equipe de gestão em questões de desenvolvimento", disse o BM.

No Banco Mundial há mais de 25 anos, o especialista integra vários centros de estudo em países em desenvolvimento e tem uma vasta carreira acadêmica.