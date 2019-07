Turcos detidos pelas forças de marechal líbio são libertados

Seis cidadãos turcos que foram detidos na Líbia pelas forças do marechal Khalifa Haftar foram libertados, informou nesta segunda-feira o ministério turco das Relações Exteriores.

Uma fonte do ministério turco, que apresentou os seis indivíduos como "fuzileiros navais", disse que eles haviam sido libertados e que "decidiram permanecer" na Líbia para continuar seu trabalho.

O ministério havia anunciado no domingo à noite que seis turcos haviam sido presos pelas forças de Haftar e advertiu que estes se tornariam "alvos legítimos" se seus compatriotas não fossem libertados.

Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, ameaçou na sexta-feira atacar os interesses turcos no país, acusando Ancara de apoiar militarmente seus rivais do Governo da União Nacional (GNA), reconhecido pela comunidade internacional, com sede em Trípoli, a capital do país.