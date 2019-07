Comunicado do Business Wire :Trillium Flow Technologies

A Trillium Flow Technologies ("Trillium"), anteriormente Weir Flow Control ("WFC"), anunciou hoje a conclusão de sua venda do The Weir Group PLC ("Weir") para a First Reserve, uma empresa global líder em investimentos privados exclusivamente focada em energia. A venda para a First Reserve foi anunciada em fevereiro de 2019.

A Trillium Flow Technologies será composta pelas mesmas 15 marcas globais confiáveis de bombas e válvulas que atendem os setores de geração de energia, petróleo e gás, água e esgoto, mineração e industrial. São elas: Sarasin-RSBD?, Blakeborough®, Atwood & Morrill®, Hopkinsons®, SEBIM?, BDK?, Batley Valve®, AutoTork?, e Tricentric® para válvulas, e Gabbionetta?, WSP?, WEMCO®, Roto-Jet®, Floway®, e Begeman® para bombas. A Trillium se concentra em todas as etapas do processo, incluindo projeto, instalação e operação, utilizando sua presença global e cadeia de suprimentos, peças e serviços de pós-venda e resposta incomparável a cronogramas exigentes.

O presidente anterior em exercício da Weir Flow Control, David Paradis, continuará liderando a Trillium e sua equipe administrativa anterior em sua nova função como presidente e diretor executivo.

As informações finais da venda não foram disponibilizadas.

Sobre a Trillium Flow Technologies

A Trillium Flow Technologies, anteriormente Weir Flow Control, é uma fornecedora global de serviços de projeto, fabricação e pós-venda de válvulas e bombas usadas em energia e aplicações industriais mais amplas. Seu portfólio de 15 marcas estabelecidas atende a clientes nos setores de geração de energia, petróleo e gás, água e esgoto, mineração e industrial. Mais informações podem ser encontradas em www.trilliumflow.com.

Sobre a First Reserve

A First Reserve é uma empresa global líder em investimentos de capital privado, exclusivamente focada em energia. Com mais de 35 anos de conhecimento do setor, experiência em investimentos e excelência operacional, a empresa cultivou uma rede duradoura de relacionamentos globais e arrecadou aproximadamente US$ 32 bilhões em capital agregado desde o início das operações. A First Reserve concluiu mais de 650 transações (incluindo investimentos em plataformas e aquisições adicionais), criando várias empresas de energia notáveis em toda a história da empresa. As empresas do seu portfólio operaram em seis continentes, incluindo o setor de energia, petróleo e gás a refino e distribuição, incluindo recursos, equipamentos e serviços e a infraestrutura associada. Acesse www.firstreserve.com para mais informações.

Para questões de mídia sobre a Trillium, entre em contato com: Kevin Courser Galtway Marketing 844.425.8929 kcourser@galtwaymarketing.com Para questões de mídia sobre a First Reserve, entre em contato com: Jonathan Keehner / Julie Oakes Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 212.355.4449 joakes@joelefrank.com

