Comunicado do Business Wire :CoinDeal

A CoinDeal, plataforma global de negociação de criptomoedas, confirmou a extensão de seu patrocínio ao Wolverhampton Wanderers por mais um ano e, para celebrar, lançou um novo e inovador token, o CDL, à medida que a empresa se expande nos EUA.

O patrocínio da CoinDeal na manga do uniforme do clube da Primeira Divisão Inglesa significa que seu logotipo continuará a aparecer nos uniformes de treinamento de toda a equipe.

O acordo original, o primeiro patrocínio de futebol do mundo em troca de criptomoedas, coincidiu com o notável sétimo lugar do Wolves na Primeira Divisão Inglesa, que garantiu o futebol europeu para o clube pela primeira vez em quase 40 anos.

O novo token do CoinDeal, o CDL, já está disponível gratuitamente em www.coindeal.com para 320.000 usuários existentes e para 130.000 novos usuários da CoinDeal. O token CDL oferece maior liquidez dentro da plataforma de negociação da CoinDeal e combinações adicionais com criptomoedas e moedas fiat.

A variedade de benefícios continua, com taxas de negociação mais baixas, recursos avançados de negociação, suporte ao usuário prioritário do Fast Pass e um sistema de multicamadas que pode eliminar as tarifas por completo.

A extensão do patrocínio do Wolves e o lançamento do token CDL surge após um rápido crescimento para a CoinDeal nos últimos 12 meses. A CoinDeal assegurou mais de 320.000 usuários, alcançou um recorde de volume comercial de 24 horas de mais de US$ 32 milhões no início do ano* e foi listada pela The Tie (www.thetie.io) como a bolsa de criptomoedas com o quarto maior volume esperado em 2019**.

A entrada da CoinDeal no mercado dos EUA foi projetada para aproveitar esse momento, manter os níveis de crescimento e consolidar a posição da CoinDeal como a principal bolsa mundial de criptomoedas. A CoinDeal estará inicialmente disponível em 14 estados*** e será expandida para mais de 40 com um emparelhamento em USD até 2020. Atualmente, a plataforma CoinDeal permite que os usuários dos estados selecionados se registrem e recebam tokens gratuitos de CDL.

Kajetan Mackowiak, co-fundador da CoinDeal, comentou, "Estamos muito satisfeitos por renovar o contrato com o Wolverhampton Wanderers após o sucesso do nosso primeiro ano como patrocinador oficial e continuaremos trabalhando em estreita colaboração com o clube para comunicar a mensagem da CoinDeal ao público global. Desejamos-lhes boa sorte para mais uma temporada de sucesso na Primeira Divisão e em toda sua campanha na Divisão Europeia.

"Nos últimos 12 meses, presenciamos o rápido crescimento da CoinDeal e temos o prazer de anunciar que agora temos mais de 320.000 usuários em todo o mundo. À medida que a marca CoinDeal se fortalece, estamos entusiasmados com a oportunidade de crescimento que a entrada no mercado dos EUA nos oferece.

"O lançamento do token CDL foi projetado para ajudar a acelerar esse crescimento, é uma oportunidade fantástica para que os novos usuários comecem a negociar gratuitamente e para todos os usuários da CoinDeal aproveitarem uma variedade de outros benefícios em uma importante bolsa mundial de Criptomoedas."

Além da expansão para o mercado dos EUA, a CoinDeal recebeu adesão à VQF (Financial Services Standards Association). A licença da VQF não apenas confirma a credibilidade financeira do CoinDeal, mas também permite que inicie operações na Suíça como CoinDeal Swiss.

Para mais informações acesse www.coindeal.com

Notas aos editores:

*CoinDeal registra volume diário de negociação em 15/05/19: US$ 32.675.859

**The Tie - Top 100 CryptoCurrency Exchanges by expected volume

***Estados inicias dos EUA incluem Indiana, Idaho, Kansas, Montana, New Hampshire, New Jersey, Pensilvânia, Tennessee, Texas, Virginia e Wisconsin. .

Tokens CDL

O token CDL foi criado utilizando o blockchain EOS e irá oferecer tempos de transação rápidos e tarifas de rede significativamente reduzidas em comparação com a maioria dos tokens ERC20.

A oferta total de tokens CDL é de 50.000.000 e, após a conclusão da distribuição, a CoinDeal lançará uma variedade de combinações com criptografia e moedas fiat.

CoinDeal

A CoinDeal oferece acesso a mais de 55 mercados de criptografia, incluindo as criptomoedas mais populares, como Ethereum, Bitcoin ou Litecoin. A CoinDeal também oferece acesso a muitas moedas FIAT, incluindo o euro (EUR), dólar (USD), libra esterlina (GBP), zloty polonês (PLN), rublo (RUB) e won coreano (KRW).

A CoinDeal se destaca de outras empresas, pois permite que seus usuários escolham uma nova criptomoeda por votação, para que todos possam participar no crescimento da plataforma comercial.

