Polícia sudanesa usa gás contra manifestantes, que convocam protesto até o palácio presidencial

A oposição sudanesa convocou neste domingo dezenas de milhares de manifestantes mobilizados em Cartum a caminhar até o palácio presidencial, depois que a polícia usou gás lacrimogêneo contra a multidão.

Os opositores multiplicaram os protestos neste domingo em diversas cidades, incluindo Cartum, enquanto no exterior são reforçados os pedidos de prudência para evitar um novo massacre como o do início do mês.

A manifestação deste domingo foi a maior desde 3 de junho, quando os militares dispersaram um acampamento diante do quartel-general do exército, com um balanço de dezenas de mortos.

A Aliança para a Liberdade e a Mudança (ALC), que lidera os protestos, convocou uma grande manifestação para exigir uma transferência de poder aos civis.

Em três bairros de Cartum, Bari, Arkaweit e Al Mamura, a polícia usou gás lacrimogêneo contra os militantes que gritavam "Poder Civil", afirmaram testemunhas.

As forças de segurança também reprimiram os manifestantes na cidade de Gadaref, leste do país.

"Convocamos nosso povo revolucionário na capital para que siga até o palácio para exigir justiça para os mártires e que o poder seja entregue de imediato aos civis, sem condições", afirmou a Associação de Profissionais Sudaneses (SPA), que integra a ALC.

A marca do "milhão" poderia ser um teste para comprovar a capacidade de mobilização dos organizadores do movimento. Mas também para o Conselho Militar de Transição, que comanda o país desde que o exército destituiu e prendeu em 11 de abril o presidente Omar al-Bashir.

As autoridades bloqueiam há várias semanas a internet, uma ferramenta estratégica para mobilizar os manifestantes desde o início do inédito movimento de protesto no Sudão em 19 de dezembro de 2018.