China abre mais setores aos investimentos estrangeiros

A China aliviará ou vai retirar as restrições aos investimentos estrangeiros em novos setores a partir de 30 de julho, no momento em que Washington e Pequim decidiram retomar as negociações comerciais.

O país "aliviará ou anulará" as restrições aos investimentos nos setores "do transporte marítimo, tubos de calefação na cidade, salas de cinema, a indústria do espetáculo, alguns serviços de telecomunicações, a exploração de petróleo e gás", anunciaram neste domingo o ministério do Comércio e a Agência de Planejamento Econômico (NDRC).

A partir de 30 de julho, a "lista negativa" das indústrias vetadas e regulamentadas para investimentos estrangeiros passará de 48 setores a 40.

O anúncio foi feito um dia depois da reunião, à margem da cúpula do G20 em Osaka, do presidente chinês, Xi Jinping, com seu colega americano, Donald Trump, na qual concordaram em retomar as negociações comerciais, paralisadas desde maio.