Reunião tenta solucionar quebra-cabeças das nomeações na UE

Líderes europeus tentarão superar as divergências neste domingo em uma reunião em Bruxelas para designar o novo presidente da Comissão Europeia, cargo vital para definir as nomeações de outros postos de poder na UE, o que afastaria uma eventual crise institucional do bloco.

A definição passa pelo candidato dos social-democratas, o holandês Frans Timmermans, que se tiver sua eleição confirmada representaria uma mudança significativa no comando da Comissão, após 15 anos de presidentes do Partido Popular Europeu (PPE, direita).

O aspirante do PPE ao cargo, o alemão Manfred Weber, teria desistido da candidatura, mas com condições, afirmaram à AFP parentes do político e fontes dentro do PPE.

A condição apresentada seria obter o apoio das demais bancadas políticas para ser escolhido na próxima semana como presidente do Parlamento Europeu, o que exige os votos do PPE (182) e social-democratas (154), assim como dos liberais (108) e verdes (75).

Além da presidência do Parlamento Europeu, o PPE teria exigido, em troca do apoio a Timmermans, a presidência do Conselho, uma instituição que também é desejada pelos liberais, cujos votos são cruciais para designar o próximo presidente do Executivo comunitário.

O recuo de Weber permitiria saber se Timmermans, atual primeiro vice-presidente da Comissão, pode obter a maioria necessária tanto na Eurocâmara (376 cadeiras), como no Conselho Europeu (ao menos 21 dos 28 países que representam pelo menos 65% da população).

A chanceler alemã Angela Merkel discutiu a situação de Weber com outros governantes europeus, o francês Emmanuel Macron, o espanhol Pedro Sánchez e o holandês Mark Rutte, durante a reunião do G20 em Osaka (Japão).

O acordo deve ser concluído no domingo à noite e comunicado aos líderes das bancadas políticas para a eleição do presidente do Parlamento na próxima quarta-feira em Estrasburgo.

Além da presidência da Comissão e do Conselho, também deve ser definidos o nome para o posto de chefe da diplomacia europeia, respeitando a paridade e o equilíbrio geográfico.