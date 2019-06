Trump declara orgulho de cruzar a fronteira coreana na Zona Desmilitarizada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo ao líder norte-coreano Kim Jong Un que estava "orgulhoso" de atravessar a fronteira na Zona Desmilitarizada que divide as duas Coreias.

"Me senti orgulhoso de ter cruzado esta linha", declarou, no momento em que apertavam as mãos na Zona Desmilitarizada, em um encontro histórico, que Trump chamou de "grande dia para o mundo".

Acompanhado de Kim Jong Un, Donald Trump deu vários passos no território da Coreia do Norte e se tornou o primeiro presidente americano em exercício a pisar no solo norte-coreano.

Além disso, o presidente americano anunciou que convidou o líder norte-coreano a visitar os Estados Unidos ao final do encontro.

"Isto acontecerá em algum momento", disse Trump à imprensa. "Quando ele quiser fazer isto. Acredito que vamos anotar a próxima etapa, vamos ver o que acontece", acrescentou.

O líder norte-coreano afirmou que sua relação "maravilhosa" com Donald Trump permitirá que os dois países superem os obstáculos nas negociações sobre as armas nucleares da Coreia do Norte.

Kim destacou que foi esta relação que tornou possível organizar "da noite para o dia" o encontro na Zona Desmilitarizada.