O presidente americano Donald Trump deixou a Coreia do Sul neste domingo, após uma viagem pela Ásia durante a qual participou na reunião do G20 no Japão e teve um histórico encontro com o líder norte-coreano Kim Jong Un na Zona Desmilitarizada que divide a península.

O avião Air Force One decolou às 19H00 locais (7H00 de Brasília) com destino a Washington, poucas horas depois de Trump se tornar o primeiro presidente americano a pisar no solo da Coreia do Norte.