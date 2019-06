EUA e talibãs retomam discussões em Doha

Representantes dos Estados Unidos e os talibãs iniciaram novas conversações de paz neste sábado em Doha, anunciou o porta-voz dos insurgentes afegãos, enquanto Washington indicou que espera um acordo até setembro.

"O sétimo ciclo de diálogos entre os representantes americanos e a equipe equipe de negociação do Emirado islâmico começou em Doha", publicou no Twitter o porta-voz dos talibãs, Zabiulah Mujahid.

A retomada das discussões na capital do Catar coincidiu com um ataque executado pelos talibãs que matou pelo menos 25 membros das milícias pró-governo no Afeganistão.

O ataque aconteceu no distrito de Nahrin, na província setentrional de Baghlan.

As negociações começaram em setembro de 2018 e abordam quatro pontos principais: a retirada das tropas americanas, a garantia de que o Afeganistão não dará cobertura aos grupos terroristas que desejam atacar outros países, um diálogo afegão e um cessar-fogo permanente.

Na terça-feira, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou em Cabul que esperava chegar a um acordo de paz com os talibãs até setembro.