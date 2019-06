Temos 'situação complicada' com Turquia no momento, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que considera maneiras de resolver tensões diplomáticas com a Turquia, após a decisão de Ancara de comprar um sistema de defesa antimísseis russo, o qual o Pentágono considera uma ameaça à segurança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Nas últimas semanas, o governo e o Congresso dos EUA alertaram que a Turquia pode enfrentar sanções se der prosseguimento à aquisição do sistema russo S-400.



"Temos uma situação complicada porque Erdogan não conseguiu comprar os mísseis Patriot", disse Trump, referindo-se ao sistema americano. "Então ele compra o outro sistema e, de repente, dizem a ele que agora ele pode comprar o nosso míssil. Não se pode fazer negócios assim. Não é bom", afirmou o líder americano antes de uma reunião bilateral com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, às margens da reunião de cúpula do G20, em Osaka, Japão.



O acordo entre Ancara e Moscou envolvendo o sistema russo S-400 embaralhou as relações entre EUA e Turquia e alimentou temores quanto a um conflito diplomático entre os dois países, que pode atingir a economia turca. As tensões geopolíticas fizeram com que, recentemente, o dólar voltasse a se aproximar do nível simbólico de 6 liras turcas, o que não ocorria desde o pico da crise especulativa que afetou a moeda turca entre julho e setembro do ano passado.