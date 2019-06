Canadá/Trudeau: conversei com Xi Jinping sobre prisão de canadenses

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou neste sábado que discutiu a prisão de dois canadenses na China com o presidente chinês, Xi Jinping. Trudeau se recusou a dar detalhes de suas conversas e disse a repórteres que acreditava que as discussões entre os dois eram importantes para ajudar a resolver as tensões entre os dois países.



As tensões entre os dois países surgiram depois que o Canadá, a pedido dos Estados Unidos, prenderam a diretora-financeira da gigante chinesa de telecomunicações Huawei Technologies, Meng Wanzhou. A China, pouco depois, deteve dois canadenses e condenou outro à morte em uma aparente tentativa de pressionar pela liberação de Meng.



Os dois homens detidos foram acusados de conspirar para roubar segredos de Estados. Os dois não tiveram permissão para ter acesso a membros da família ou a advogados enquanto permaneciam sob custódia. Fonte: Associated Press.