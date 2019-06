Coreia do Norte diz que oferta de Trump de reunião com Kim é 'muito interessante'

A Coreia do Norte disse que a oferta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na Zona Desmilitarizada Coreana é uma "sugestão muito interessante". O primeiro vice-ministro de Relações Exteriores do país asiático, Choe Son Hui, afirmou neste sábado que a reunião, se realizada, servirá como "outra ocasião significativa para aprofundar ainda mais as relações pessoais entre os dois líderes e promover as relações bilaterais".



Choe, contudo, disse que Pyongyang não recebeu nenhuma proposta oficial dos EUA para uma reunião. Na noite de sexta-feira, Trump escreveu em seu perfil no Twitter que convidou Kim para apertar as mãos durante uma visita do líder americano à Zona Desmilitarizada. Trump deve passar pela Coreia do Sul após participar da reunião de cúpula do G20 em Osaka, Japão. Fonte: Associated Press.