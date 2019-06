Os presidentes de China e Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, concordaram neste sábado em retomar as negociações comerciais entre os dois países, com Washington renunciando a impor mais taxas aos produtos chineses, informou a agência oficial chinesa.

Os dois países retomarão as negociações - interrompidas há um ano - "sobre a base da igualdade e do respeito mútuo", destacou a agência Xinhua sobre o encontro realizado à margem da Cúpula do G20 em Osaka.