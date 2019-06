Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciou hoje a adição de cinco parceiros ao seu Programa CSR Global para 2019, que contribui para a saúde em longo prazo das pessoas através da prevenção de doenças e do desenvolvimento da capacidade em países em desenvolvimento e emergentes. Cerca de 20 mil funcionários em todo mundo ofereceram seus votos, selecionando cinco execuções de programas de grande escala, respectivamente, City Cancer Challenge, iniciativa (DNDi), SeriousFun Children's Network, UNICEF, e a UN Foundation. Os cinco programas estão sendo lançados pelas organizações acima mencionadas em parceria com a Takeda. Este ano, a Takeda aumentou seu compromisso para 4,6 bilhões de ienes visando acelerar mudanças no combate a alguns dos maiores desafios globais.

O Programa CSR Global da Takeda, sua principal atividade de CSR, realiza compromissos plurianuais em parceria com partes interessadas globais significativas. O Programa está enraizado na centralidade e dedicação ao paciente para a prevenção de doenças e a melhoria do acesso à assistência à saúde que transforma as vidas das pessoas em países em desenvolvimento e emergentes. Desde o seu lançamento em 2016, as parcerias do Programa CSR Global têm entregue resultados tangíveis, contribuindo significativamente aos esforços globais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).* Os resultados variam da expansão do acesso do paciente a diagnóstico e tratamento de qualidade, incluindo imunização, nos países afetados por doenças endêmicas para treinar profissionais da saúde e o fortalecimento dos sistemas de saúde no mundo todo.

"Estamos ansiosos para ajudar a mudar vidas para melhor, trabalhando de perto com essas organizações criativas, de alto impacto, para acelerar o progresso em direção aos ODSs", disse Haruhiko Hirate, diretor de comunicações corporativas e assuntos públicos. "Sabemos a importância dos compromissos de longo prazo, e atualmente temos nove programas em operação, em execução entre 3 a 10 anos. Cada programa é cuidadosamente selecionado por funcionários em 80 países de operação. É muito importante para todos nós que a Takeda esteja contribuindo para a saúde das pessoas nas comunidades por todo o globo".

Como uma empresa farmacêutica empenhada em melhorar a vida das pessoas, a Takeda se esforça para conseguirmos uma saúde melhor e um futuro mais brilhante às pessoas em todo o mundo sendo referência em inovação na medicina. Sua visão é de um mundo com assistência à saúde accessível para todos, em que medidas de prevenção sejam exponencialmente avançadas e bilhões sejam livres de doença. A Takeda está comprometida a alcançar os ODSs juntamente com a comunidade global.

Além dos 14 programas seguintes, a Takeda apoia também parcerias públicas-privadas que objetivam melhorar a saúde global, juntamente com o governo do Japão, tais como o Fundo Global de Saúde Inovadora (Global Heath Innovative Technology, GHIT), e Coalizão para Inovações em Prontidão Epidêmica (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI).

Esboços do programa e organizações parceiras no ano fiscal 2019

-0- *T Parceiro Esboço do programa Área Período Orçamento (iene) 1 SeriousFun Children's Network Transformando as vidas de crianças com doenças graves e suas famílias Estados Unidos, Europa, África, Ásia e Caribe 5 anos 1 bilhão 2 DNDi Programa de acesso global para os pacientes mais negligenciados 16 países na África, Ásia e América do Sul 5 anos 1 bilhão 3 City Cancer Challenge City Health Financing Lab Global 5 anos 1 bilhão 4 UN Foundation Imunização e cobertura de saúde universal África subsaariana* 5 anos 550 milhões 5 UNICEF Investimento em inovação e tecnologia de vanguarda Global 5 anos 1 bilhão *T

Os nove programas seguintes, que foram selecionados pelos funcionários da Takeda nos anos fiscais de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, estão realizando excelentes progressos.

Esboços do programa e organizações parceiras no ano fiscal 2018

-0- *T Parceiro Esboço do programa Área Período Orçamento (iene) 1 Last Mile Health Um trabalhador saudável para todos, em todos os lugares Global 3 anos 400 milhões 2 Seed Global Health Treinamento de 5 mil profissionais da saúde na África subsaariana África subsaariana* 5 anos 500 milhões 3 UNICEF Fortalecimento do sistema de saúde na África subsaariana Angola, Guiné, e Togo 5 anos 500 milhões *T

Esboços do programa e organizações parceiras no ano fiscal 2017

-0- *T Parceiro Esboço do programa Área Período Orçamento (iene) 1 UNICEF "Os primeiros 1000 dias": Programa de Saúde e Nutrição Benin, Madagascar e Ruanda 5 anos 1 bilhão 2 Plan International Programa de apoio holístico para refugiados do Sul do Sudão e Síria Egito, Jordânia, Líbano, Sul do Sudão, Uganda e Etiópia 5 anos 1 bilhão 3 JOICFP Proteção das vidas de mulheres grávidas na África Gana, Tanzânia, Quênia e Zâmbia 5 anos 750 milhões *T

Esboços do programa e organizações parceiras no ano fiscal 2016

-0- *T Parceiro Esboço do programa Área Período Orçamento (iene) 1 UN Foundation Vacinação mundial contra o sarampo para crianças Cerca de 40 países na África, Ásia e América Latina 10 anos 1 bilhão 2 World Vision Treinamento de profissionais da saúde comunitária em saúde materna e da primeira infância Índia, Bangladesh, Nepal e Afeganistão 5 anos 500 milhões 3 Save the Children Saúde materna e neonatal para minorias étnicas Mianmar, Vietnã e Laos 5 anos 250 milhões *T

* Objetivos do desenvolvimento sustentável (ODSs): No dia 25 de setembro de 2015, como parte da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, a organização das Nações Unidas adotou um conjunto de 17 objetivos, composto de 169 alvos, para o desenvolvimento sustentável.

Organizações parceiras e esboços do programa

1. SeriousFun Children's Network: Transformando as vidas de crianças com doenças graves e suas famílias- Esboço: Este programa tem como objetivo desenvolver e expandir programas novos e inovativos para a Rede global de campos e programas médicos especializados que proporcionam experiências que transformam as vidas de crianças com doenças graves e de suas famílias; conduzem iniciativas de pesquisa e avaliação para rastrear o impacto do campo nas vidas de crianças e famílias e melhorar ainda mais os programas para atender às suas necessidades; e desenvolver capacidade médica através da Rede. - Áreas: Estados Unidos, Europa, África, Ásia e o Caribe - Período: 5 anos - Orçamento: 1 bilhão de ienes

2. DNDi: Programa de acesso global para os pacientes mais negligenciados- Esboço: Este programa tem como objetivo expandir o acesso de pacientes negligenciados a diagnóstico e tratamento de qualidade nos países afetados por doenças endêmicas, incluindo em ambientes periféricos, e consequentemente evitar a progressão de doença enquanto salva vidas. DNDi tem como alvo cinco doenças tropicais negligenciadas (Neglected Tropical Diseases, NTDs): doença do sono, doença de Chagas, leishmaniose, oncocercíase e micetoma que são caracterizadas pela morbidade significativa e/ou mortalidade e têm sido priorizadas em razão da disponibilidade atual limitada e acessibilidade de diagnóstico e tratamento eficazes. - Áreas: 16 países da África, Ásia e América do Sul - Período: 5 anos - Orçamento: 1 bilhão de ienes

3. City Cancer Challenge: City Health Financing Lab- Esboço: A abordagem inclusiva, participativa une o setor privado, sociedade civil e governos para o avanço dos cuidados e tratamento do câncer e fortalecimento dos sistemas de saúde. Ao apoiar 10 cidades com o desenho, planejamento e implementação de soluções sustentáveis de combate ao câncer, o City Cancer Challenge impactará 80 milhões de pessoas até 2023. - Áreas: Global - Período: 5 anos - Orçamento: 1 bilhão de ienes

4. UN Foundation: Imunização e cobertura de saúde universal- Esboço: A parceria da Takeda e Shot@Life tem como objetivo fortalecer os sistemas de saúde na África subsaariana através de vigilância da doença e utilização de dados aprimorados permitindo o planejamento eficaz de imunização e resposta a surtos. Programas de imunização mais sólidos atenderão mais crianças, fortalecendo os cuidados à saúde primária e unindo esses países para alcançar cobertura de saúde universal. - Áreas: África subsaariana - Período: 5 anos - Orçamento: 550 milhões de ienes

5. UNICEF: Investimento na inovação e tecnologia de vanguarda- Esboço: Este programa investirá em 25 startups autônomas com foco na saúde para desenvolver, concretizar e representar em escala soluções de ponta para crianças, além de representar em escala o modelo epidemiológico baseado em inteligência artificial para prever e ajudar a prevenir surtos de doenças infecciosas em 3 países. - Áreas: Global - Período: 5 anos - Orçamento: 1 bilhão de ienes

Sobre a SeriousFun Children's Network

A SeriousFun Children's Network é uma comunidade global composta de 30 campos e programas servindo crianças com doenças graves e suas famílias, sempre gratuitamente. A Network é líder na área de campos médicos especializados, proporcionando mais de um milhão de experiências que transformam vidas para crianças e famílias de mais de 50 países. Cada campo membro é uma organização independente, sem fins lucrativos que depende de financiamento privado para servir todas as crianças sem custo às suas famílias. Para saber mais sobre a SeriousFun, acesse www.seriousfunnetwork.org.

Sobre a DNDi

Uma organização de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos, a DNDi trabalha para fornecer novos tratamentos para doenças negligenciadas, incluindo, leishmaniose, infeção da filariose, tripanossomíase africana, doenças de Chagas e micetoma, e para pacientes negligenciados, incluindo crianças com HIV e pessoas vivendo com o vírus da hepatite C que não podem ter acesso a tratamento em razão dos altos custos. Até hoje, a DNDi entregou oito novos tratamentos, incluindo combinações de novos tratamentos para leishmaniose visceral, duas doses fixas antimaláricas, e o fexinidazole, nova entidade química desenvolvida com sucesso primeiramente pela DNDie aprovada em 2018 para o tratamento de ambos os estágios da doença do sono. www.dndi.org

Sobre o City Cancer Challenge

A missão do City Cancer Challenge é criar uma comunidade global de cidades e parcerias que trabalhem juntas para desenhar, planejar e implementar soluções para o tratamento do câncer para salvar vidas. Nosso objetivo é melhorar o acesso a cuidados de qualidade no combate ao câncer em todo o mundo ao transformar a maneira como partes interessadas a nível municipal, regional e nacional desenham, planejam e implementam de forma coletiva soluções para o tratamento do câncer. A abordagem é construída no princípio essencial de que cidades podem causar impacto, a nível nacional, ao elaborar soluções orientadas por dados com o apoio de uma rede de parceiros globais, regionais e locais que reflitam um entendimento do contexto local exclusivo. https://citycancerchallenge.org/

Sobre a UN Foundation

No nosso mundo interconectado, nosso futuro compartilhado se baseia na nossa habilidade de agirmos juntos com um propósito comum. A Organização das Nações Unidas foi criada para fortalecer os vínculos da cooperação internacional em torno de interesses e valores compartilhados. É o local onde todos os países e cidadãos podem se unir em torno de uma ação coletiva para abordar nossos maiores desafios e oferecer um mundo melhor para todos. A UN Foundation apoia a habilidade da ONU de enfrentar esses desafios e explorar oportunidades para o benefício de toda a humanidade. À medida que avançamos mais a fundo para o século 21, esta tarefa é mais urgente do que nunca. Trabalhamos na construção de comunidades e na incubação de iniciativas que apoiam a ONU e suas questões prioritárias, incluindo o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). https://shotatlife.org

Sobre a UNICEF

A UNICEF trabalha em alguns dos locais mais desafiadores do mundo, para servir as crianças mais desvantajosas do mundo. Em mais de 190 países e territórios, trabalhamos para todas as crianças em todos os locais, para construir um mundo melhor para todos. Siga a UNICEF no Twitter e Facebook

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) é uma líder biofarmacêutica global, orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão, com o compromisso de levar uma melhor saúde e um futuro mais brilhante aos pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda foca suas iniciativas em quatro áreas terapêuticas: oncologia, gastroenterologia (GI), doenças raras e neurociência. Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários têm o compromisso de melhorar a qualidade de vida de pacientes e trabalhar com nossos parceiros em assistência à saúde em mais de 80 países e regiões. Para obter mais informações, acesse www.takeda.com.

