Trump se diz aberto a acordo comercial 'histórico' com China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu neste sábado a seu homólogo chinês, Xi Jinping, que está aberto a um acordo comercial "histórico", no início do esperado encontro bilateral à margem da Cúpula do G20.

Na abertura dos trabalhos, Xi manifestou a Trump sua convicção de que "o diálogo" é preferível à "confrontação", em um claro alerta sobre os riscos de uma guerra comercial.

"Seria histórico se pudéssemos alcançar um acordo comercial justo. Estou totalmente aberto a isto", disse Trump ao entrar para a reunião.

A guerra comercial entre Estados Unidos e China é a questão mais sensível desta Cúpula do G20 na cidade japonesa de Osaka.

Em um esforço para dissipar as tensões nos dias prévios a este encontro, Trump e Xi se ocuparam de baixar o tom de suas declarações.

O líder americano disse na sexta-feira que esperava uma reunião "produtiva" com Xi, e o presidente chinês respondeu que também mantinha uma expectativa de "resultados positivos", sempre que Washington entenda as "preocupações legítimas" de Pequim.