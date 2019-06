Bolsonaro: acho que vai prevalecer 'paz e harmonia' (entre EUA e China)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou acreditar que vai prevalecer a "paz e harmonia" entre Estados Unidos e China. Os presidentes das duas potências, Donald Trump e Xi Jinping, terão encontro bilateral no fim da noite desta sexta-feira (de Brasília) para tratar da disputa comercial. "Cada um defende o interesse de seu país", comentou Bolsonaro, em entrevista coletiva.



Bolsonaro afirmou que, em jantar durante a cúpula do G20, se sentou ao lado de Trump e Xi Jinping. "90% da conversa foi entre Trump e Xi e 10% comigo", comentou. "A conversa com Trump foi mais aberta um pouquinho agora", acrescentou.



Em relação à China, Bolsonaro afirmou que, "se pudermos abrir o comércio, vamos abrir". Segundo o presidente, o Brasil não viverá de commodities eternamente: "Vão acabar um dia".