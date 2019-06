Trump propõe reunião com Kim na fronteira entre as duas Coreias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado estar aberto a uma reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, aproveitando sua viagem a Seul esta semana.

"Após várias reuniões muito importantes (...) deixarei o Japão rumo a Coreia do Sul (com o presidente Moon). Quando estiver lá, se o presidente Kim da Coreia do Norte vir isto, gostaria de me reunir com ele na fronteira para apertar a mão dele e dizer olá(?)!", indicou Trump, que está no Japão para a Cúpula do G20.

A oferta foi uma surpresa diante do resultado da última reunião entre Trump e Kim, no mês de fevereiro, em Hanói, que acabou sem acordo sobre o programa nuclear norte-coreano.

O primeiro encontro - histórico - entre os dois líderes ocorreu em 12 de junho de 2018, em Singapura.

Trump viajará diretamente a Seul ao final da Cúpula do G20 em Osaka, onde neste sábado se reúne com o presidente chinês, Xi Jinping, para tentar baixar a tensão entre as duas potências em plena guerra comercial.

Perguntado sobre quando teve a ideia da reunião, Trump declarou em Osaka que foi algo que surgiu de forma espontânea. "Me ocorreu esta manhã".

"Não sei onde ele está neste momento, talvez não esteja na Coreia do Norte", disse em referência a Kim, que não costuma sair de seu país.

"Logo veremos. Se estiver lá saberemos em dois minutos. É tudo o que podemos fazer...", disse Trump, que garante ter uma boa relação com o líder norte-coreano.

O presidente americano aproveitou a ocasião para falar indiretamente de sua ideia de construir um muro na fronteira com o México.

"Quando falamos de muro, quando falamos de fronteira, falamos de algo que ninguém cruza, o que se chama de fronteira de verdade".

Trump se referia à zona desmilitarizada (DMZ), situada ao norte de Seul, uma faixa de terreno de 4 km de largura por 248 km de comprimento protegida por cercas eletrificadas, campos minados e blocos antitanque.

Em novembro de 2017, durante uma visita a Seul, Trump tentou sem sucesso visitar a DMZ.

O helicóptero presidencial decolou da base de Yongsan em direção à DMZ, mas teve que retornar devido ao mau tempo.

Nas últimas três décadas, a visita à DMZ se tornou quase obrigatória para os presidentes americanos. Desde Ronald Reagan, em 1983, apenas George H.W. Bush não esteve no local.

Mas o clima hoje é distinto. Após anos de aumento da tensão devido aos programas nuclear e balístico da Coreia do Norte, a península coreana vive um momento de distensão.