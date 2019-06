O navio humanitário Sea Watch, com 40 emigrantes resgatados no Mediterrâneo, entrou no porto italiano de Lampedusa e sua capitã, Carola Rackete, foi imediatamente detida, informou à AFP a ONG responsável pela operação.

Rackete "acaba de ser detida", disse Ruben Neugebauer, porta-voz do Sea Watch, na madrugada deste sábado.

O porta-voz acrescentou que os 40 emigrantes permanecem a bordo do navio, já atracado no cais.