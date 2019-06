EUA adotam sanções contra filho do presidente venezuelano Nicolás Maduro

Os Estados Unidos adotaram, nesta sexta-feira, sanções contra o filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por servir ao "regime ilegítimo" de seu pai e "reprimir o povo venezuelano".

O Departamento do Tesouro afirmou que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, membro da Assembleia Nacional Constituinte e do Corpo de Inspetores Socialistas da Presidência da República, terá congelado qualquer ativo que possa ter nos Estados Unidos e estará impedido de fazer negócios com pessoas e empresas americanas.

"Maduro acredita em seu filho Nicolasito e outros próximos a seu regime autoritário para manter um domínio absoluto sobre a economia e reprimir o povo da Venezuela", disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, ao anunciar a medida.

"O Departamento do Tesouro continuará atuando contra os familiares cúmplices dos membros do regime ilegítimo que se beneficiam da corrupção de Maduro", acrescentou, citado em comunicado.

Os Estados Unidos querem a saída do poder de Maduro, considerado um "ditador" pelo governo americano, que apoia os esforços do líder da Assembleia Nacional (Legislativo) Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por cerca de 50 países.

A chancelaria em Caracas reagiu qualificando as sanções como um ataque pessoal a Maduro por intermédio de "Nicolasito".

"Anunciam medidas ilegais contra o constituinte Nicolás Ernesto Maduro Guerra com o obscuro propósito de personalizar o ataque contínuo à revolução bolivariana e à liderança do presidente da Venezuela".

"Esta destemperada atitude demonstra o caráter caprichoso e a absoluta carência de rigor das instituições de controle financeiro dos Estados Unidos".