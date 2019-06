Comunicado do Business Wire :ActPro Co., Ltd.

A ActPro Co., Ltd. lançou um recrutamento global de franqueados da "SMART EXCHANGE", uma máquina de câmbio automático para 12 moedas diferentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190628005488/pt/

SMART EXCHANGE (Photo: Business Wire)

A "SMART EXCHANGE" é fabricada no Japão com a mais alta qualidade do mundo. As máquinas foram submetidas a testes de movimentos repetidos por engenheiros japoneses.

A função mais importante é a "discriminação de notas falsas", que representa uma grande perda de oportunidade e que pode ser tratada automaticamente na casa de câmbio, permitindo a "automação de operação de loja" e "negócios de longa data" por operação autônoma.

Além disso, o tamanho compacto possibilita "reduzir significativamente o TEMPO DE ESPERA", desde a seleção do local de uma casa de câmbio até a sua abertura, e realizar a abertura com o menor custo.

O operador pode controlar qualquer máquina para alterar a configuração da taxa, verificar informações de balanço e vendas, parar em caso de emergência por meio de tecnologias conectadas à internet e protegidas em tempo real no escritório.

A "SMART EXCHANGE" e seu know-how de gerenciamento estão no nível mais alto do mundo. As máquinas são fabricadas no Japão e avaliadas por especialistas japoneses através de muitos testes de operação, e estão atualmente operando em mais de 400 locais no Japão.

Especificações da máquina

-- Método de operação: Painel LCD sensível ao toque de 15 polegadas

-- Número de cassetes de pagamentos: Cassete de até 3 notas, cassete de até 4 moedas

-- Display multilíngue: 10 idiomas (inglês, japonês, chinês, coreano e outros 6 idiomas)

-- Moedas disponíveis: 12 de 113 moedas estrangeiras sob demanda

Sobre a ActPro Co., Ltd. Diretor executivo: Manabu Shintani 3-6-7, Kanda-kaji-vho, Chiyoda-ku, Tóquio HP: https://smartexchange-global.com/franchise/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190628005488/pt/

Deek Suzuki Departamento de Desenvolvimento de Parceiros no Exterior E-mail: con@smartexchange-global.com Tel.: +81-3-5289-4400

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.