Cerca de 100 combatentes mortos na Síria

Cem combatentes do regime sírio e de milícias aliadas, bem como grupos rebeldes e jihadistas, foram mortos em confrontos entre os dois lados na região de Idlib, no noroeste da Síria.

Desde o final de abril, o regime sírio de Bashar al-Assad e seu aliado russo intensificaram seus ataques nesta região - composta pela maior parte da província de Idlib e por setores das províncias vizinhas de Hama, Aleppo e Lataquia - dominada pelo grupo Hayat Taharir al Sham (HTS), ex-al-Qaeda sírio.

Nesta sexta-feira, confrontos ocorreram após bombardeios em Damasco, que deixaram 51 mortos entre as forças do regime e milícias aliadas e 45 no campo rebelde e jihadista, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O balanço desta sexta-feira é um dos maiores desde o início da escalada militar na região de Idlib.