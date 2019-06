Corrente humana ao redor do Parlamento alemão para pedir ação contra a mudança climática

May pede a Putin que pare com seus 'atos de desestabilização'

May pede a Putin que pare com seus 'atos de desestabilização'

Bolsonaro se encontra com Trump e reafirma apoio à reeleição do republicano

Bolsonaro se encontra com Trump e reafirma apoio à reeleição do republicano

Trump reduz o tom das críticas no início do G20

Trump reduz o tom das críticas no início do G20