Biden diz que Trump colocou EUA em 'situação horrível'

O presidente Donald Trump colocou os Estados Unidos em uma "situação horrível", afirmou nesta quinta-feira o ex-vice-presidente Joe Biden, no início do debate entre pré-candidatos democratas em Miami para as eleições presidenciais de 2020.

"Donald Trump nos colocou em uma situação horrível. Temos uma enorme desigualdade de renda", disse Biden, prometendo eliminar as reduções de impostos que Trump concedeu aos mais ricos.

Trump "pensa que Wall Street construiu os Estados Unidos, mas foram as pessoas comuns, os americanos de classe média, estes sim construíram os Estados Unidos", prosseguiu Biden, que lidera as pesquisas para a indicação democrata.

O senador socialista Bernie Sanders, segundo colocado na corrida, também voltou suas baterias contra o presidente, que chamou de "mentiroso patológico e racista", que "enganou o povo americano durante sua campanha".

"A saúde pública é um direito humano e não algo para se tirar proveito", disse Sanders, derrotado em 2016 nas primárias democratas por Hillary Clinton.