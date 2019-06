O presidente Donald Trump colocou os Estados Unidos em uma "situação horrível", afirmou nesta quinta-feira o ex-vice-presidente Joe Biden, no início do debate entre pré-candidatos democratas em Miami para as eleições presidenciais de 2020.

"Donald Trump nos colocou em uma situação horrível. Temos uma enorme desigualdade de renda", disse Biden, prometendo eliminar as reduções de impostos que Trump concedeu aos mais ricos.